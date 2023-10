Kalifornikacija: 49ersi su i dalje neporaženi, a Brock Purdy još je jednom zaludio Ameriku i svijet

Otkako je ušao u igru u 12. tjednu prošle sezone i tjedan iza preuzeo dužnosti startera, mladi Purdy oduševljava sve redom. Ovaj 23-godišnjak, koji je prošle godine izabran tek u sedmoj rundi drafta 262. izborom, i dalje je u regularnoj sezoni neporažen kao starter. Sinoć je došao do 10-0 kao starter izvan doigravanja u svojoj mladoj karijeri.

The @49ers' Brock Purdy in 10 regular-season starts:

10-0 record

70.0+ comp%

9.00+ yds/att

10.00+ TD/INT ratio

1500+ team rush yds

No other QB in NFL history has done all that over a 10-start span in his entire career, even when taking his best span in each category separately. pic.twitter.com/dVm0jU88s6

— OptaSTATS (@OptaSTATS) October 9, 2023