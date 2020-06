Kanarinci nisko lete: Southampton je razbio Norwich, a Ings nastavio odličnu formu

Nakon prvih 45 minuta povratničkog ligaškog ogleda protiv Southamptona Norwich je imao 0-0, nekoliko dobrih šansi, trkačko raspoloženje i realnu šansu da nešto učini i možda pokupi bodove na svom Carrow Roadu u ogledu koji je praktički postavljen kao biti ili ne biti za Farkeovu momčad. S 21 bodom i na minus pet od devetnaestoplasirane Aston Ville pobjeda protiv borbenog Southamptona pokazala se kao apsolutni imperativ, ali nije se dogodila.

Naprotiv, gosti su Kanarince u drugom poluvremenu raščerupali u svim segmentima igre i natjerali na kapitulaciju. Završilo je 3-0 za Hasenhüttlovu momčad koja je u nastavku zapucala 18 puta na gol (domaćin tek triput), Norwich je već pao u provaliju koja vodi u Championship i drži se znojnom rukom na kamenu, a centralna figura Svetaca ponovno je bio Danny Ings.

Pauza od tri mjeseca nije mu puno značila, barem u ovoj povratničkoj utakmici. Prvo je u 34. minuti drmnuo gredu u najboljoj Southamptonovoj prilici u prvom poluvremenu, a zatim je u 49. minuti zabio uvodni pogodak Norwichu silovitim udarcem u kaznenom prostoru nakon Armstrongova dodavanja. Time je bivši Liverpoolov napadač ostvario 16. ovosezonski zgoditak u Premier ligi, čime je postao prvi Southamptonov igrač još od Jamesa Beattieja u sezoni 2002./2003. koji se popeo do te brojke u engleskom prvenstvu. Valja spomenuti i kako nijedan od Ingsovih pogodaka nije postignut iz penala, u čemu je vodeći među premierligaškim napadačima, a eto i ove zanimljivosti:

Danny Ings is the first player in Premier League history to score in August, September, October, November, December, January, February and June in the same season.

