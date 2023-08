Kane efekt ili samo loša forma? Bayern je uz Olmov hat-trick ponižen u njemačkom Superkupu

Vrlo precizno je plasirao loptu u mrežu i time pokazao svoje zavidno nogometno znanje, ali to je praktički ništa u usporedbi s potezom s kraja prvog dijela. Točnije, iz 44. minute, kada je povisio na 2-0 za Leipzig. Dobio je loptu na lijevoj strani napada, zatim se efektnim potezom okrenuo oko Matthijsa de Ligta i donedavnog suigrača Konrada Laimera, a onda je još loptu gurnuo kroz noge sirotog Ulreicha.

Bayernov trener Thomas Tuchel u 63. minuti prvi je put posegnuo za svojim velikim pojačanjem iz Tottenhama, no ni Kane nije mogao donijeti spas iz ove vrlo teške situacije. Dapače, samo pet minuta poslije Leipzig je došao i do trećeg zgoditka na utakmica. Opet se među strijelce upisao vrlo raspoloženi Olmo, pogodivši s bijele točke nakon što je rukom u vlastitom šesnaestercu igrao Noussair Mazraoui.

Dani Olmo has just scored his first career hat trick, and his 24th goal for RB Leipzig.

3-0. 😯 pic.twitter.com/f7DKMIv6Fo

