Kao preko plitkog potoka: Perišić je bio jedan od strijelaca u Bayernovom ‘gaženju’ Chelseaja

Bayern München u četvrtfinalu Lige prvaka igrat će protiv Barcelone. U uzvratnoj utakmici protiv Chelseaja na domaćem terenu upisana je uvjerljiva pobjeda od 4-1, a u oba poluvremena vidjeli smo najavu (ili podsjetnik) svega onoga što je ovaj Bayern u stanju izvesti. Ukratko, Chelsea nije imao baš nikakve šanse.

Nakon samo nešto više 15 minuta igre, stvari su izgledale prilično loše za ozljedama osakaćeni Chelsea.

Utakmica je u pravom smislu riječi tek počela, a Bayern je već imao prednost od 1-0. U sedmoj minuti Serge Gnabry proigrao je Roberta Lewandowskog koji je izbio sam pred Willyja Caballera. Caballero ga je srušio i zaradio žuti karton, a Lewandowski je loptu s bijele točke zatim poslao u mrežu. (Polu)prilike su se redale jedna za drugom, kao da je Bayernu mjesec dana pauze bilo korisno više nego štetno. U 17. minuti, najbolja u nizu prilika, završila je tako što je volej Leona Goretzke završio je preko Chelseajevih vrata.

U prvih 20 minuta igre Bayern je šest puta šutirao prema Chelseajevom golu, Chelsea niti jednom prema Bayernovom. Ako je uopće bilo nekakve dileme oko ove utakmice, sve je bilo gotovo četiri minute kasnije. Thomas Müller osvojio je loptu na protivničkoj polovici, odnosno izbio ju je do Lewandowskog koji na nepostavljenu Chelseajevu obranu loptu produžuje do Ivana Perišića, a Perišić iz blizine pogađa za 2-0.

Only Gnabry (7) and Lewandowski (15) have been directly involved in more Champions League goals for Bayern than Ivan Perisic (5) this season.

