Kapetan Bruno: Petković je svojim 20. europskim pogotkom doveo Dinamo do vodstva

Dinamo je večeras krenuo u novi pohod u skupini nekog od UEFA-inih natjecanja, na Maksimiru opet gostuje Astana. Ponovni je to susret ovih momčadi, nakon ljetošnjeg ogleda u kvalifikacijama za Ligu prvaka, kada je kazahstanski predstavnik u Zagrebu stradao s čak 4-0. Tada je sve bilo riješeno u prvom dijelu, ovog puta to ipak nije slučaj, pao je tek jedan gol, i to opet u gostujuću mrežu (1-0).

Strijelac je bio Dinamov novi kapetan, Bruno Petković, prvi je to njegov europski gol još od lanjskog gostovanja kod Chelseaja (2-1). Bilo je to u 43. minuti, kada je silovitim udarcem s bijele točke iskoristio najstrožu kaznu te matirao nemoćnog Josipa Čondrića na Astaninim vratima. Nekoliko minuta prije, Dembo Darboe je neopreznim startom nagazio Roberta Ljubičića, sudac je potom dosudio jedanaesterac.