Kapetan i džoker s klupe: Vedran Jugović hat-trickom je doveo Osijekom do nove pobjede

Točno 1.674 dana su prošla otkako je Zoran Zekić posljednji put vodio Osijek pred domaćom publikom, tada još u Gradskom vrtu. Večeras je napokon debitirao i na Opus Areni, a ta je prigoda postala još i svečanija te veselija nakon pobjede protiv Istre 1961. Doduše, stigla je ona možda i teže od očekivanog, odnosno tek u drugom poluvremenu, kada su postignuti svi pogoci u slavlju od čak 3-1.

Junak utakmice postao je Vedran Jugović, zabio je sva tri pogotka i došao do vrlo vjerojatno svojeg prvog hat-tricka u karijeri. Prvi pogodak zabio je u drugoj minuta nastavka utakmice. Iz kuta je precizno ubacio Domagoj Bukvić, a usamljen je na 10-ak metara od gola ostao domaći kapetan. Glavom je silovito tukao i matirao gostujućeg golmana Lovru Majkića, no to je bio tek početak njegovog šoua.

Zanimljiva se i neuobičajena situacija zbila u 68. minuti, nakon još jednog domaćeg kornera. U duelu su bili Dario Marešić i ponovno Jugović te oboje pali na travnjak, a potom se s začuo zvižduk, ali s tribine. Istrini igrači stali su misleći kako je sudac Jakov Titlić dosudio prekršaj u napadu, no ne i Osijekovi. Oni su nastavili s igrom te preko Andréa Duartea povećali svoje vodstvo, no gol je ipak na kraju poništen.

JUUUUUGOOOOOOO! ✌️ pic.twitter.com/cbc8zq6f79 — NK Osijek (@nkosijek) October 28, 2023 Jugović je u 86. minuti novim pogotkom samo dodatno potvrdio pobjedu, a interesantno je da je u igru ušao s klupe, i to tek na početku nastavku utakmice. No, nije se na tome zaustavio, u četvrtoj minuti sudačke s bijele točke je kompletirao svoj hat-trick, još dugo će se sjećati večerašnjeg ogleda na Pampasu. Do kraja je čak Elias Filet uspio zabiti i utješni zgoditak za Istru, tek u sedmoj minuti sudačke nadoknade, no nije bilo više vremena za ikakav povratak. Tako je Zekić nastavio svoj stopostotan učinak u drugoj epizodi na Osijekovoj klupi, a njegova se momčad barem privremeno smjestila na treće mjesto i s 21 bodom preskočila Dinamo.

