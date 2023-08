Kapetan Italo-Amerika: Christian Pulisic upisao je gol i ‘predasistenciju’ u debiju za Milan

Prvi pogodak je pao u 11. minuti kada je Pulisic ubačajem s desne strane našao još jednog debitanta, Tijjanija Reijndersa koji je došao skroz lijevo pa vratio, a u sredini je Olivier Giroud koji je neumoljivo nastavio tamo gdje je stao prošle sezone kada je dao 18 pogodaka u svim natjecanjima.

1 – Olivier Giroud's goal against Bologna is the first scored with his right foot of the 33 netted by the French player for AC Milan in all competitions. Unusual.#BolognaMilan #SerieA pic.twitter.com/7GqoIGlLID

— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 21, 2023