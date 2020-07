Kapetan, prvak, primjer: Jordan Henderson osvajač je novinarske nagrade za igrača sezone

Kapetan svjetskih prvaka, europskih prvaka i osvajača Premier lige sada je i nositelj titule najboljeg nogometaša protekle sezone.

Engleska Udruga nogometnih novinara (FWA) nakon glasovanja uručila je Jordanu Hendersonu titulu igrača sezone. Engleski reprezentativac postao je prvi Liverpoolov kapetan koji je podigao pehar engleskog prvaka nakon 30 godina.

U sezoni je bio nezamjenjiv dio nemilosrdnog stroja Jürgena Kloppa; upisao je 30 ligaških nastupa, zabio četiri gola i pet puta asistirao. Liverpoolova povijesna sezona, u kojoj su razbili post dug tri desetljeća, bila je dovoljna da Henderson dođe do nagrade ispred (po individualnom učinku) impresivnijeg Kevina de Bruynea.

We should have all the members of the PFA vote for their Football Writer of the Year, it's only fair

— Adam Hurrey (@FootballCliches) July 24, 2020