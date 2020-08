Karantena je uzela danak: PSG je osvojio posljednji Liga kup nakon 120 minuta mučenja

Paris Saint-Germain je sinoć odigrao drugu kompetitivnu utakmicu još tamo od kraja travnja i završetka prvenstva.

Lyon je odigrao prvu…

Želimo reći da postoji razlog zašto je jučerašnje, posljednje, finale francuskog Liga kupa bilo tako rascjepkano i nekvalitetno. Kolo su vodile obrane, a 0-0 i samo osam udaraca u okvir u 120 minuta od obje momčadi pokazatelj su kako ni jedni ni drugi nisu bili u kontroli i uspjeli uspostaviti period dugog pritiska.

Pauza uzrokovana koronavirusom se mora osjetiti; kako na individualnoj energetskoj, tako na konceptualnoj i kolektivnoj momčadskoj razini.

PSG win the last-ever Coupe de la Ligue final after beating Lyon in a penalty shoot-out.

The competition has been suspended indefinitely from the 2020-21 campaign onwards. pic.twitter.com/qyRMhmMbhJ

— Squawka News (@SquawkaNews) July 31, 2020