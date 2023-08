Karlo Matković također nastupa u Ljetnoj ligi, a sinoć je uvalio 13 poena za Pelicanse

Pa, sinoć je odradio svoj najbolji nastup dosad; u pobjedi Pelicansa nad Phoenix Sunsima (82-73) Matković je bio drugi najbolji strijelac svoje momčadi s 13 poena, a uhvatio je i pet skokova te ubilježio tri blokade. Jednom je i asistirao te ukrao loptu, šut za dva bio mu je na 4/7 uz pet od šest ubačenih slobodnih bacanja, a sve je to učinio u otprilike 20 minuta na parketu.

#SummerPelicans center Karlo Matkovic (second-round draft pick in 2022) totaled 13 pts, 3 blk in Tuesday win over Suns. New Orleans improved to 2-1, may still have chance to advance to four-team tournament entering Thursday game vs. Charlotte, but depends on other outcomes pic.twitter.com/5YJrLEy4eM

— Jim Eichenhofer (@Jim_Eichenhofer) July 12, 2023