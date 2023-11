Karoglan: ‘Ako sve bude u redu sa zdravljem, Kalinić će se priključiti za zimske pripreme’

Hajdukov trener Mislav Karoglan obratio se medijima povodom nedjeljnog gostovanja kod Istre 1961. Puno simbolike nosi taj susret, od Hajdukovog crnog niza protiv Puljana do činjenice da je Karoglan na početku sezone kratko vodio Istru, ali i imperativa pobjede jer Bijeli žele zadržati prednost na vrhu.

No, očekivano je početak konferencije za medije protekao u znaku goruće teme. Karoglan je ranije najavio da će se sastati s Nikolom Kalinićem oko mogućnosti povratka u bijeli dres. Karoglan je potvrdio da su se sastali, a čini se da je razgovor prošao dobro.

“Imao sam razgovor s njim, svi imamo volje”, rekao je. “Nikola smatra da mu trebaju pripreme kako bi došao do potrebne fizičke spreme. Bude li se u redu sa zdravljem, priključit će se na zimskim pripremama.”

Izgleda tako da je povratak blizu, ali do zimskih priprema ipak Bijeli imaju odraditi četiri zahtjevne utakmice. Prva je u Puli, i to je momčad koju Karoglan dobro zna i izrazito respektira.

“Koliko god bilo čudno, to je bilo veliko iskustvo za mene. Istra me učinila boljim trenerom, tu ispečeš zanat. Svakom našem treneru bih to preporučio. Trebalo se to dogoditi, ima netko tko sve to vodi, u što vjerujem. Oni igraju dobar nogomet, mislim da realno pripadaju u skupinu od petog do sedmog mjesta”, rekao je, pa nastavio:

“Mirni su na lopti i kompaktnog bloka. Postoje zone u kojima ti ne daju igrati i uzlaznoj su putanji. Dolaze nam u dobrom trenutku, ali mi smo u još kvalitetnijem nizu. Naš kadar je u dobrom stanju, imamo mehaničkih problema i udaraca, ali tko god bude igrao, bit će dovoljan.”

Istra Hajduku nikako ne leži, a dio razloga možda je i Ante Erceg koji se protiv svog bivšeg kluba uvijek dodatno ‘napali’.

“On protiv svakoga grize, ima tu ‘grintu’ i ide životom. Neke momčadi uvijek nekome više ili manje leže, bio bih blesav da to ne uzmem u obzir. Analizirao sam to i postavio neke stvari, ali s tim se ipak ne treba zamarati. Ne dopuštam ništa negativno u momčadi. Poznajem sve momčadi u ligi, mislim da tri godine nisam propustio HNL utakmicu. Neke stvari ćemo prilagoditi suparniku kao i uvijek, kako se napada i kako brani, ali prilagodbe u smislu hoćemo li se mi braniti ili ne, to nećemo raditi, to je uvijek isto.”

Hajduk je ove sezone već prosuo bodovnu prednost, a sada ima novu takvu situaciju. Pritisak je na momčadi, ali Karoglan bi radije da je tako nego da se lovi zaostatak.

“Bolje da smo lovina nego da lovimo, dosta puta u životu sam lovio. Prerano je za nekakve zaključke, koliko god to bilo dosadno, ali idemo utakmicu po utakmicu. Bitno je ne misliti o prvom mjestu”, rekao je, pa dodao da misli da Hajduk može osvojiti preostalih 12 bodova do stanke.

To bi onda značilo i da će Bijeli biti prvi za Božić kao lijepi poklon navijačima:

“Bio bi lijep poklon, ali još bolje bi bilo dočekati Svetog Antu (13. lipnja op.a.) na prvom mjestu”, zaključio je.