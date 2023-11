Karoglan: ‘Mislim da je maksimalno zaslužena pobjeda na stadionu kakav bih poželio’

Hajduk je danas — a kako drugačije — rezultatom 1-0 pobijedio Osijek u derbiju na Opus Areni. Jedini pogodak zabio je Marko Livaja u 42. minuti i tako spojio dvije golgeterske predstave zaredom, a Bijeli su ugrabili golema tri boda kako bi, s 14 odigranih kola, postali usamljeni na vrhu s 30 bodova.

Trener Mislav Karoglan prokomentirao je predstavu svoje momčadi u izjavi za Max Sport.

“Velika pobjeda za nas, još će biti veća ako potvrdimo teniski break u nedjelju protiv Varaždina gdje treba izvući zadnju utakmicu u ciklusu i pokazati da smo pravi”, najavio je Hajdukov trener. “Čestitke momcima, bili smo na visokom nivou u prvom poluvremenu, u drugom nam je Osijek digao bokove, u 70. minuti sam krenuo u romb i mislim da smo zaustavili tranziciju. Kad se sve zbroji, mislim da je maksimalno zaslužena pobjeda na stadionu kakav bih poželio; brz teren, ide lopta vrhunski. Hrvatski nogomet ima dodatnu vrijednost kada igraš na ovakvim travnjacima. Jako podcjenjujemo momke, u kakvim uvjetima radimo, kako se borimo. Ne trebamo podcjenjivati Rudeš i slične jer to je hrvatska vrijednost.”

Opet je Hajduk pobijedio 1-0; već peta uzastopna HNL pobjeda s tim rezultatom.

“Treba zabiti taj drugi gol, ali to pokazuje kako smo snažni na tih 1-0 koji te uvijek onako kopka”, rekao je Karoglan. “Mi smo zasluženo pobijedili, treba to istrpjeti i izdržati, to te jača. Mislim da neki igrači nisu fizički na nivou.”

Hajduk je odigrao lošije drugo poluvrijeme…

“Imamo relativno loše ulaske u druga poluvremena već dugo, teško je dati precizan odgovor zašto, tražili smo prvu izmjenu i nismo ništa dobili pa sam išao u dodatnu”, objasnio je Karoglan. “Dođe suparnik koji nema što za izgubiti i puno riskira. Ja želim igrati od iza, s vratarom, ako se nekome ne sviđa možda će biti zvižduka, ali na tome ću ustrajati.”

Pričalo se da bi Niko Sigur mogao igrati lijevog beka, ali tu je poziciju preuzeo Ismaël Diallo.

“Diallo je podcijenjen, mislim da je jako dobar igrač u fazi obrane”, rekao je trener. “Da ima to u napadu, ne bi bio kod nas. Dobar je igrač, htjeli smo ga u drugom poluvremenu povući u sredinu da igra lažnog beka i to je radio. Dajaku je bio dobar u prvom poluvremenu, propadao je nisko, kad nemaš pritisak na izvor, doći će ti problem. Čestitke Osijeku, ne bi bilo nezasluženo da su uzeli bod.”

Rokas Pukštas opet se iskazao.

“Bojim se da ga ne potrošim, ali ovo je velika utakmica za velike momke”, izjavio je Karoglan. “To sam rekao danas u svlačionici. Ne mogu zamisliti Hajduk bez njega, on je posebno dobar profil u velikim utakmicama gdje se malo ubrza, ne filozofira i tu je najbolji.”

Slijedi Varaždin…

“Pobjeda će nam dati malo mira, svaka je utakmica teška u ovoj ligi. Može u nedjelju biti puno teže, Varaždin je miran na lopti, ima kvalitetu u veznoj liniji i gore. Treba izvući, osvježiti ekipu i pobijediti makar na mišiće. Trebat će nam publika pa da odemo na pauzu, onda smo napravili posao.”