Kartonska podrška s tribina nije bila dovoljna: M’Gladbach je kod kuće izgubio od Leverkusena

U strogo vizualnom smislu, tribine na Borussia-Parku nisu bile prazne.

Borussia Mönchengladbach za prvu je domaću utakmicu u nastavku Bundeslige na tribine rasporedila oko 13.000 kartonskih navijača — 19 eura iznosila je ‘ulaznica’ za one koje su željeli da njihova fotografija bude otisnuta na komadu kartona kojima je stadion bio barem djelomično ispunjen.

13,000 cardboard fans are currently watching Borussia Monchengladbach play Bayer Leverkusen. 2020 is weird. pic.twitter.com/VhBokVW4HL

Ali podrška s tribina kartonskog tipa nije bila dovoljna. U 27. kolu Bundeslige ‘Gladbach je kod kuće poražen od Bayer Leverkusena 3-1.

Već u 7. minuti Kai Havertz zabio je za 1-0 iz situacije jedan-na-jedan nakon što je Leverkusen ‘složio’ dobru kontru. Sličan gol postigla je i Borussia, odnosno Marcus Thuram koji je u 51. minuti poravnao na 1-1. Šest minuta kasnije — nova kontra Leverkusena koja je prvo rezultirala skrivljenim penalom i onda drugim Havertzovim golom na utakmici za 2-1. Osvajanje tri boda potvrdio je u 81. minuti Sven Bender.

Vrijedi se još malo zadržati na Havertzu. Čovjek je u sjajnoj formi na koju pauza nije imala poseban utjecaj. U posljednjih deset utakmica za Leverkusen zabio je osam golova i upisao šest asistencija.

Kai Havertz in his last 10 games for Bayer Leverkusen:

⚽️ vs Union Berlin

⚽️ vs Porto

🅰️ vs Augsburg

⚽️🅰️🅰️ vs Porto

🅰️ vs RB Leipzig

🅰️ vs Union Berlin

⚽️🅰️ vs Eintracht

⚽️ vs Rangers

⚽️⚽️ vs Werder Bremen

⚽️ vs Gladbach

He's been absolutely on fire! 🔥🔥 pic.twitter.com/oKtiMPT9zG

— SofaScore (@SofaScoreINT) May 23, 2020