Katarski šeik nudio je pet milijardi funti za Manchester United, ali Glazeri su ga odbili

Mogli su i Glazeri i United plivati u lovi jer, kako navode engleski mediji i pouzdani Fabrizio Romano, Šeik Jassim nudio je oko pet milijardi funti za kupovinu svih dionica kluba, a navodno je planirao dodatno ulaganje od još milijarde i pol za renovaciju stadiona, čišćenje klupskih dugova i osnaživanje momčadi.

◉ Final bid understood to be almost double than $3.5B market valuation.

◉ Glazers informed of Sheikh Jassim decision — he has WITHDRAWN from the process.

No, Glazeri su odlučili da pet milijardi funti, što je dosta veće od procjene vrijednosti kluba na burzi u New Yorku, nije dovoljno. Tražili su oko šest za prodaju čitavog Uniteda te su odbili katarsku ponudu, a šeik se sinoć povukao iz utrke.

Tako je jedini potencijalni ulagač ostao Ratcliffe. On navodno čitav klub cijeni više od šeika, ali zasad kupuje samo četvrtinu udjela. No, za to traži pravo odluke u upravi i u sportskom segmentu, a želi i garancije za dodatna ulaganja i kasnije potpuno preuzimanje kluba.

Prve ponude došle su u veljači, a nakon toga su Glazeri otvorili još nekoliko krugova gdje su tražili poboljšane ponude. Sada su ostali na ovoj jednoj koja nudi nekakav kompromis, ulazak novog ulagača i potencijalnog vlasnika, a uz to i ostanak Glazera u klubu.

🚨 Sir Jim Ratcliffe is now ready to buy 25% of Manchester United in the next days after Sheikh Jassim left the deal.

🔴 Man Utd board will vote on 25% stake bid in the next days.

Jim Ratcliffe wants sporting control and future major ownership after initial 25%. pic.twitter.com/ewewmpJho0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2023