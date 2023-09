Kauboj Mario Šoštarić prvi je strijelac rukometne LP. Sinoć je s devet golova razbio Aalborg

What a night at PICK Arena 🦾#kékek #HandballFamily #otpbankpickszeged #pickszeged #handball pic.twitter.com/cQF8eCyDHl

Šoštarić nije Szegedov izvođač sedmeraca, pa su svi njegovi golovi stigli iz igre, bilo da je to s desnog krila ili nakon nekog kontranapada. Inače, prvi mu je pratitelj odmah za petama, Poljak Szymon Sićko iz Kielcea ima 24 zgoditka, no on je bio kudikamo neprecizniji, za to je mu trebalo čak 36 pokušaja.

S obzirom da izbornik Goran Perkovac na toj poziciji može računati i Filipa Glavaša, čini se kako su Kauboji i više nego solidno pokriveni na desnom krilu. Bit će oni od itekakve pomoći na nadolazećem Europskom prvenstvu početkom iduće godine, a potom i u borbi za povratak na Olimpijske igre.