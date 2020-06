KD ulazi u nogometni svijet: Durant kupio manji udio MLS-ova Philadelphia Uniona

Ozljeda, tribine pa pauza zbog korone… Čovjek bi mogao iskoristiti slobodno vrijeme i investirati u nešto.

Kevin Durant upravo je to i učinio, tvrdi Mark J. Burns iz Sports Business Dailyja.

Prema njegovim navodima, Brooklynova zvijezda kupila je manji udio Philadelphia Uniona, preciznije, između jedan i pet posto franšize. Nije još jasno je li Durant to učinio osobno ili je posao obavio preko tvrtke Thirty Five Ventures koju je osnovao s partnerom Richom Kleimanom. Poznato je kako je MLS-ov filadelfijski tim još u prosincu održao razgovore sa spomenutom firmom, a popularnom KD-u ovo navodno nije prvi izlet u osvajanje vlasništva jedne od franšiza u američkoj nogometnoj ligi. The Athletic je prošlog listopada pisao kako je NBA as dvaput želio osigurati udio u D.C. Unitedu.

Kevin Durant has reportedly purchased a minority stake in the Philadelphia Union of the MLS https://t.co/UhSGUkI23y — Sports Illustrated (@SInow) June 5, 2020

Čini se kako mu je to naposljetku i uspjelo, ali u Philadelphiji za koju, između ostalih, nastupaju bivši američki reprezentativac Alejandro Bedoya (možda ga se sjećate iz europskih dana u Nantesu) kao i negdašnji Šahtarov Brazilac Ilsinho.

Durant se tako pridružuje samom nizu poznatih osoba koje drže vlasnički udio u nekoj od MLS momčadi. Komičar Will Ferrell i legendarni Magic Johnson djelomični su vlasnici Los Angeles FC-a, Seattleov quarterback Russell Wilson kupio je udjel tamošnjih Soundersa, James Harden isto je učinio u slučaju Houston Dynama, veliki nogometni zaljubljenik Steve Nash drži manji dio Vancouver Whitecapsa, a Matthew McConaughey to čini u Austinu koji u MLS tek valja ući.

Svakako je cool pohvaliti se vlasništvom nogometne momčadi, a, nesretno po KD-a, brzo su krenuli zločesti komentari na Twitteru…