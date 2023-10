Kdor ne skače… Benjamin Šeško opet je dominirao i približio Sloveniju nastupu na Euru

Junak ove slovenske pobjede, već pete u ovom ciklusu, postala je glavna zvijezda reprezentacije, 20-godišnji Benjamin Šeško. Mladi Leipzigov ofenzivac na terenu je proveo tek sat vremena, zbog ozljede je ranije od planiranog morao u svlačionicu, no i to mu je bilo dovoljno da ponese titulu igrača utakmice. Do toga je došao s dva zgoditka, oba još iz prvog poluvremena.

Prvi od njih stigao je već u 16. minuti, bio je precizan s bijele točke, dok je kod drugog pobjegao finskoj obrani i u 28. zabio za veliku slovensku prednost. U posljednjih osam nastupa za reprezentaciju, Šeško ima isto toliko sudjelovanja u njenim golovima, a u proteklih 11 utakmica u najdražem dresu ima čak osam pogodaka.

🇸🇮💎 Benjamin Šeško (20) with 2 goals vs Finland in the first-half…

His numbers for Slovenia in competitive games is brilliant! 🥵 pic.twitter.com/XaAcuPWNTx

— EuroFoot (@eurofootcom) October 14, 2023