Kek o plasmanu na Euro: ‘Od prvog kola smo bili sjajni, odmah smo rekli da se želimo kvalificirati’

Slovenija čak 24 godine čeka na svoj novi nastup na Euru, idućeg ljeta u Njemačkoj konačno će se prekinuti i taj niz neuspjeha. Otad je ova reprezentacija tek dvaput bila na Svjetskom prvenstvu, posljednji put još tamo 2010. u Južnoj Africi, kamo ju je odveo izbornik Matjaž Kek. Isti je strateg i sad na slovenskoj klupi, koji nakon sinoćnje potvrde plasmana na EP nimalo nije skrivao svoje oduševljenje ostvarenim.

“Ovo je veliko veselje, veoma smo sretni i ponosni”, rekao je slovenski izbornik, pa nastavio:

“Zaslužili smo ovo, hvala cijeloj Sloveniji na ogromnoj podršci. Ova generacija je proglašena gubitničkom, no ovo je velika stvar i novi motiv za naš nogomet. Naš cilj je bio jasan od početka i ostvarili smo ga. Hvala svima, od igrača preko ljudi u savezu pa do navijača, ovo je lijep dan za sve nas.”

Kekova reprezentacija je do vize za Njemačku stigla pobjedom nad Kazahstanom (2-1) u Ljubljani, iako joj je bio dovoljan i remi. Poveli su domaći preko Benjamina Šeška, no kad su gosti izjednačili preko Ramazana Orazova, stvari su se malo zakomplicirale. Ipak, Benjamin Verbič krasnim je pogotkom umirio sve na stadionu Stožice, a i diljem cijele Slovenije.

“Vidjelo se u jednom trenu koliki je teret bio na nama. Primili smo gol iz prvog udarca i to nas je presjeklo, do tad smo igrali dobro. Oni nisu bezvezna momčad i nisu slučajno bili u igri do kraja. U takvim utakmicama krenu raditi i emocije, počneš razmišljati o svemu, no od jutra sam imao osjećaj da ne možemo izgubiti. Volio bih da se iz ovoga dogodi puno dobrog za naš nogomet, ovo je neka nova energija”, dodao je.

Pet godina već traje njegovi drugi mandat na slovenskoj klupi, zasigurno je sad napokon ostvario željeni cilj te vratio reprezentaciju na najveću scenu. Ugovor mu traje do ljeta, a iako još nije posve siguran u svoju budućnost, vrlo vjerojatno da će se ova suradnja još i nastaviti.

“Najprije ću uživati u ovome, a već ujutro se vraćam svojim rutinama. Čovjek treba znati kad je dosta, ali sad gledam samo unaprijed. Nemate pojma koliko sam ja sretan. Nije nam bilo lako, ali bili smo sjajni od prvog dana. Nakon ždrijeba odmah smo rekli da želimo na Euro i da nas ništa drugo ne zanima. Vidjet ćemo što će biti na EP-u, važno mi je samo da ćemo napokon biti dio ždrijeba skupina”, zaključio je Kek.