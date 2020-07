Kemijska u ruci, novi grb na prsima: Leroy Sané postao je igrač Bayern Münchena

Leroy Sané stigao je u München, potpisao ugovor s Bayernom i navukao dres novog kluba. Fotografije Sanéa koji potpisuje ugovor i nosi Bayernov dres pojavile su se na društvenim mrežama večeras, iako sam klub transfer još nije službeno potvrdio.

Službeno predstavljanje vjerojatno je planirano za sutra, ali to je, dakle, to.

📸 First photos of Leroy Sané signing his Bayern contract and in a Bayern shirt pic.twitter.com/JZmLr2OQu6

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 2, 2020