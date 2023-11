Kevin Durant odigrao je tisućitu NBA utakmicu, a pokucao je i na vrata Top 10 po poenima

Do sinoć je ispred Duranta bio Elvina Hayesa i za to mu je protiv Blazersa trebalo 14 poena, a sve ih je zabio već u prvoj četvrtini uz idealan šut. Do kraja je ubacio 31 pa se odlično pozicionirao i za ulazak u Top 10.

Naime, na 10. mjestu po broju poena u povijesti NBA lige trenutno sjedi legendarni Moses Malone s 27.409 poena. Dakle, Durantu za ulazak u Top 10 treba 95 poena, a sudeći po svojoj formi ove sezone, mogao bi to učiniti za tri ili četiri utakmice.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving to 11th on the all-time scoring list! pic.twitter.com/4vIX72seGH

— NBA (@NBA) November 22, 2023