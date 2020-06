Kick It Out ohrabruje igrače da kleknu protiv rasizma: “To je iznad politike, ispravna stvar”

Dan nakon što je cijela Liverpoolova momčad kleknula na treningu u podršci protestima protiv rasizma i političke brutalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama, vodeća neprofitna organizacija koja se bori protiv rasizma u Ujedinjenom Kraljevstvu pozvala je ostatak nogometaša na protest.

Čelnik inicijative Kick It Out, Sanjay Bhandari, pozvao je sve nogometaše Premier lige da kleknu za ubijenog Georgea Floyda i apelirao Engleskom nogometnom savezu da takve akcije ne sankcionira, uputivši istu poruku i Njemačkom savezu, koji je pokrenuo istragu protiv Jadona Sancha, Marcusa Thurama i Westona McKennieja.

Kick It Out urges all players to take knee over George Floyd and no FA sanctions https://t.co/8eGbA2Hrao

— The Guardian (@guardian) June 1, 2020