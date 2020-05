Kielceovi navijači nisu dopustili da Aguinagalde ode bez pozdrava. Scene oproštaja su super

Julen Dziękujemy – Gracias Julen

🎵Pamiętam dobrze ideał swój, marzeniami żyłem jak król… dziękujemy Julen Aginagalde 💛🤍💙Nie było go jak pożegnać na meczu, na fecie… dlatego w centrum Miasto Kielce, przed blokiem w którym mieszkał Julen zgromadzili się dziś kibice i śpiewem pożegnali Julena… zobaczcie sami! Julen jutro wyrusza w drogę do Hiszpanii… do zobaczenia, amigo!Pamiętacie ten ostatni rzut karny w finale Ligi Mistrzów? A te inne fantastyczne bramki i akcje..🎶 Piosenka Dżemu – Wehikuł Czasu stała się ulubioną piosenką Hiszpana, którą śpiewał z pamięci.P.S. Wszyscy kibice byli oczywiście w maseczkach i dbali o zachowanie odległości.Dziękujemy za ujęcia z drona Patryk Ptak

