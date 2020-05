Kina ulaže milijarde eura u nove stadione pa se svi pitaju hoće li ondje biti igran Mundijal 2030.

Bude li sve po planu Katar će biti domaćin svjetskog nogometnog prvenstva 2022. Četiri godine kasnije ono bi se trebalo igrati u zajedničkoj organizaciji Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a kome će pripasti domaćinstvo za 2030. još je uvijek nepoznato. Odgovor na to pitanje saznat ćemo 2024., međutim, mnogi se pitaju je li Kina izgledan domaćin Mundijala s obzirom da se ondje užurbano radi na izgradnji novih i rekonstrukcijama postojećih stadiona.

Pandemija koronavirusa zaustavila je velik dio svijeta; očiti su problemi na ekonomskom polju, sporta nema. U Kini je priča drugačija.

U zemlji iz koje se koronavirus proširio svijetom planira se povratak nogometu, no i dok ti planovi još nisu materijalizirani, sve više obrise poprimaju nogometni hramovi koji se ondje grade. Guangzhou Evergrande tako je prošloga tjedna započeo izgradnju 1,57 milijardi eura vrijednog u obliku lotosa građenog nogometnog doma koji bi trebao biti dovršen 2022., a na kojem bi utakmice uživo moglo pratiti 100,000 ljudi.

China is on a stadium-building spree as it ramps up its ambitions to host a football @FIFAWorldCup

Story @pstebbings in Shanghaihttps://t.co/QDZLPEmJzg pic.twitter.com/catl2LVNLT

— AFP_Sport (@AFP_Sport) April 24, 2020