Kladionica pomaže Bellerínovu pošumljavanju: sadit će drveće kada Arsenal izgubi ili remizira

Héctor Bellerín redovito pokazuje društvenu odgovornost, a slično je postupio i pred nastavak aktualne sezone Premier lige. Španjolski bek poprilično je zaintrigirao nogometnu javnost kada je na Twitteru obznanio da je u suradnji s neprofitnom organizacijom One Tree Planted pokrenuo akciju pošumljavanja.

Plan je ovakav: Bellerín bi za svaku Arsenalovu pobjedu do kraja sezone trebao posaditi 3.000 stabala u ugroženoj Amazonskoj prašumi. Usto, donacije su otvorene svima, a jedan dolar rezultirat će jednim posađenim drvetom.

For every @Arsenal game we win this season i will plant 3,000 trees to help combat the carbon emissions issues we have. Follow the link to learn more on how you can get involved by planting a tree with me @onetreeplanted 🌳https://t.co/mQSqqGc7R5 pic.twitter.com/d0J9OGa1jO

— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) June 17, 2020