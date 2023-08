Klopp o optužbama za licemjerje: ‘Bio sam u krivu oko trošenja na igrače, ali otad se sve promijenilo’

Sedam godina poslije, čini se kako bi mu se te riječi mogle vratiti poput bumeranga, ako je za vjerovati insajderima koji se bave transferima. Naime, u javnosti se pojavila informacija kako će baš Liverpool, a ne Chelsea kako se cijelo vrijeme govorilo, u svoje redove dovesti Brightonovog veznog igrača Moisésa Caiceda, i to za čak 110 milijuna funti, odnosno oko 127 milijuna eura.

Naravno, njemački stručnjak nije mogao izbjeći to pitanje, odnosno podsjećanje na izjave iz 2016., kojima ga se praktički optužuje za licemjerje.

“Sve se promijenilo. Sviđa li mi se to? Naravno da ne, ali to ne znači da nisam u krivu”, rekao je na početku Liverpoolov trener, pa nastavio:

Klopp on his previous comments about spending £100m on a single player: “Everything changed. Do I like it? No. But did I realise I was wrong? Yes, definitely. It’s not great but it’s the way it goes.”

