Klopp se žali na Saudijce: ‘Najgore je to što im je prijelazni rok otvoren tri tjedna duže’

Saudijski petrodolari zaludili su nogometni svijet i dosta diktiraju nogometno tržište ovog ljeta, a to se mnogima ne sviđa. Jedan od onih koji imaju pravo biti nezadovoljni situacijom svakako je Jürgen Klopp kojem su čak trojica igrača otišla na istok.

Istini za volju, s Robertom Firminom i ranije je dogovoren razlaz po isteku ugovora, ali Liverpool je u svega nekoliko dana prodao Fabinha i Jordana Hendersona i tako si dobrano stanjio veznu liniju, a sve zbog odličnih ponuda koje su ti igrači dobili.

No, Kloppa ne mori to, već činjenica da Saudijcima prijelazni rok traje duže i u teoriji mogu oslabiti europske momčadi u trenutku kad ovi više ne mogu do zime posegnuti za pojačanjima.

“Utjecaj Saudijske Arabije je u ovom trenutku ogroman”, kazao je u Singapuru gdje se Liverpool priprema. “Vjerojatno najgora stvar je što im prijelazni rok traje tri tjedna duže, mislim. Ako sam u pravu, a čuo sam da je tako, to svakako nije na pomoć Europi.”

Klopp je ipak dobro čuo jer u najjačim ligama Europe prijelazni rok traje do početka rujna, dok će Saudijci moći kupovati do 20.9., čak tri tjedna duže.

“UEFA ili FIFA moraju naći rješenje za to. No, na kraju, u ovom trenutku ne znamo što će se dogoditi. Već je to velik utjecaj, ali morat ćemo se naučiti nositi s tim. Vrijeme će pokazati”, rekao je.

Hoće li se europski klubovi morati još isprsiti u plaćama ne bi li zadržavali igrače ili će krovne kuće pomoći s regulativama, to nam još ostaje za vidjeti.