Kobe nije bio koban: Duje Ajduković u Japanu je osvojio svoj drugi Challenger naslov

Shimabukuro je, doduše, bolje ušao u meč —Ajduković je dvaput gubio servis u prvom setu, Japanac ga je otvorio vodstvom 3-0, ali uslijedio je velik rast i prava partija hrvatskog predstavnika. U ostatku meča ispustio je samo tri gema i tako uspostavio dominaciju, a ispalio je i četiri asa uz pet realiziranih break lopti od ukupno 10 prilika.

A dream run for Duje Ajdukovic ✨

The 22-year-old wins his second Challenger title of the year, besting Shimabukuro 6-4, 6-2 in Kobe#ATPChallenger pic.twitter.com/VRnJL9K3jW

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) November 19, 2023