København je sinoćnjim remijem prekinuo rekordni Bayernov domaći niz u grupama LP

Uvjerljivom igrom u uvodna četiri kola, Bayern je rutinski izborio osminu finala Lige prvaka, a pritom će i osvojiti svoju skupinu A. Možda i u tome treba tražiti uzroke nešto slabije igre u sinoćnjem ogledu s Københavnom u Münchenu. Danski prvak izdržao je sve nalete bavarskog velikana i ugrabio važan remi bez golova (0-0), iako treba napomenuti da su domaći uputili tek dva udarca unutar okvira gola.

Prekinula se tako i fantastična Bayernova serija, od čak 17 uzastopnih pobjeda u domaćim utakmicama grupne faze. Započeta je ona još tamo u listopadu 2018. godine, kada je Ajax na svojem putu do kasnijeg ispadanja u polufinalu također ugrabio bod na Allianz Areni (1-1). Isto tako, Danci su prvi sastav koji je u posljednje tri godine izbjegao poraz u skupinama protiv Bayerna, nakon Atlética u Madridu (1-1).

Bayern’s last 18 Champions League group stage games: WWWWWWWWWWWWWWWWWD Copenhagen end the winning run. 🤯 pic.twitter.com/Zqd1zORjlC — Squawka (@Squawka) November 29, 2023

No, možda je još i fascinantniji podatak da je Bayern prvi put od travnja 2018. kod kuće ostao bez postignutog pogotka u Ligi prvaka. Niz od čak 26 utakmica s barem jednim golom završio se sinoćnjim srazom protiv Københavna, zadnja kojoj je to pošlo za rukom bila je Sevilla. Andalužani su tad u uzvratnoj utakmici četvrtfinala došli do 0-0, ali i ispali zbog domaćeg poraza od 2-1 u prvom susretu.

Ovaj rezultat vrlo je važan za danski sastav, jer mu je sad za prolaz u osminu finala dovoljan i remi kod kuće protiv Galatasaraya u posljednjem kolu. Naravno, takav aranžman vrijedi jedino u slučaju da Manchester United ne upiše pobjedu protiv Bayerna, no to ionako nije baš sigurna stvar…