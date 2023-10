Kockanje s karijerom: Sandro Tonali zaradio je suspenziju od 10 mjeseci zbog klađenja

Za Tonalija je gotova sezona, a propustit će i Euro 2024 ako se Talijani tamo plasiraju. Gabriele Gravina, predsjednik talijanskog Saveza, potvrdio je takvu kaznu nakon što je postignuta nagodba igrača i tužiteljstva po saslušanju.

🚨 BREAKING: Sandro Tonali has been banned for 10 month due to gambling addition scandal plus also 8 months of participation in gambling rehab plan.

Tonali, suspended for 10 months from football activities — back August 2024.

🚫 Season over with #NUFC and also NO Euro2024. pic.twitter.com/nlrM7eMecW

