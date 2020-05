Kod kuće je najbolje: istraživanje pokazuje da se bez publike gubi prednost domaćeg terena

Samo jedan dan nas dijeli od povratka na teren jedne od najjačih europskih liga…

Njemačka Bundesliga prva od liga petica nastavlja s natjecanjem nakon višemjesečne pauze zbog pandemije COVID-19 virusa. Reakcije su i dalje poprilično podijeljene, a javno mnijenje nije naročito pozitivno oko nastavka sporta u trenutnoj društvenoj i zdravstvenoj situaciji.

Pa ipak, novac nažalost vrti svijet, tako da će se od sutra pred praznim stadionima igrati diljem Njemačke.

Međutim, sama činjenica da će se utakmice igrati pred praznim tribinama bitno će promijeniti dinamiku nastavka natjecanja.

Naime, istraživanje koje je provela marljiva ekipa s portala The Conversation pokazuje kako povijest pokazuje da se na praznim stadionima gotovo pa u potpunosti gubi prednost domaćeg terena, jedno od općih mjesta nogometne kulture.

Podaci su sljedeći: analizirajući 191 utakmicu bez navijača u najjačim europskim ligama i UEFA-inim natjecanjima (uz napomenu da je prije pandemije samo jedna odigrana u Španjolskoj, a niti jedna u Engleskoj i Njemačkoj) od Drugog svjetskog rata pa do danas, The Conversation dolazi do podataka da domaća momčad pobjeđuje u 46 posto utakmica s publikom, ali samo 36 bez.

S druge strane, gostujuća momčad pobjeđuje u samo 26 posto utakmica s publikom, a ta brojka se diže na 34 posto bez nje. Primarni razlog ovoj diskrepanciji je činjenica da domaća momčad zabija manje pogodaka kad ne igra pred svojom publikom.

Podaci sugeriraju dva vjerojatna uzroka tome: prvi je činjenica da bez publike nestaje minimalna, ali osjetna, prednost koju sudac daje domaćoj momčadi u vidu kartoniranja. Drugi je činjenica da suci bez publike u prosjeku propisuju manju sudačku nadoknadu u slučaju da domaća momčad gubi.

Naravno, napominje se da je riječ o podsvjesnim kognitivnim predrasudama koje su rezultat atmosfere i pritiska navijača, a ne o svjesnom favoriziranju domaće momčadi.

Bilo kako bilo, izgleda da će nastavak nogometne sezone diljem Europe pred praznim tribinama više-manje ličiti igranju na neutralnom terenu.