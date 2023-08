Kod kuće je najljepše: Mohamed Salah zabio je ili asistirao u 10 uzastopnih utakmica na Anfieldu

Iduće nedjelje navršit će se točno godinu dana otkako je Liverpool na svojem stadionu s čak 9-0 kući ispratio Bournemouth, a isti su se suparnici i danas susreli na Anfieldu. Ovog puta nismo gledali takvu golijadu ili demoliranje u režiji domaćih nogometaša, no svejedno su oni došli do očekivana tri boda, i to podosta rutinski, iako su ih ugrabili tek nakon preokreta.

Rezultat ovog dvoboja bio 3-1 u korist sastava pod vodstvom trenera Jürgena Kloppa, a prvi gol pao je već u trećoj minuti. Bila je to još jedna loša reakcija Liverpoolove obrane, koju je iskoristio Antoine Semenyo, silovitim je udarcem svladao nemoćnog Alissona. No, vrlo brzo je bilo jasno kako će domaći preokrenuti i na kraju slaviti.

Najprije je Virgil van Dijk uzdrmao gredu gađajući glavom, da bi u 27. minuti stiglo izjednačenje. Po desnoj je strani prošao Diogo Jota i potom u sredini našao Luisa Díaza. Kolumbijac se odlično snašao te si prvo podignuo loptu, a onda i iz voleja matirao Neta. Samo devet minuta poslije, Redsi su došli i do vodstva, nakon što je Dominik Szoboszlai izborio kazneni udarac na rubu šesnaesterca. Izvođenja se, kao i uvijek, prihvatio Mohamed Salah, a i ovog je puta došao do pogotka. Doduše, tek iz popravnog pokušaja, jer mu je iskusni brazilski golman obranio jedanaesterac, ali nije mogao i udarac nakon odbijene lopte. Ovo je za Salaha već 10. uzastopna utakmica na Anfieldu u kojoj je bio strijelac ili asistent, a takav niz na domaćem terenu se u Premier ligi ne pamti Jamieja Vardyja iz prosinca 2015. 🇪🇬👑 – All-time leading goalscorers for Liverpool🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@LFC) in all competitions 346 – Ian Rush

285 – Roger Hunt

241 – Gordon Hodgson

228 – Billy Liddell

187 – MOHAMED SALAH (+1)

186 – Steven Gerrard#LFC #LIVBOU — Gracenote Live (@GracenoteLive) August 19, 2023 U drugom je dijelu Liverpool samo još i dodatno potvrdio svoju pobjedu, iako se u 58. minuti činilo da bi Bournemouth mogao do izjednačenja. No, ne zbog neke velike prigode koju je stvorio sastav pod vodstvom trenera Andonija Iraole, nego jer je zbog neopreznog starta bio isključen Alexis Mac Allister. Doduše, kratko je trajala ta gostujuća nada, samo četiri minute poslije Redsi su pobjegli na dva gola razlike. S desne strane je pucao Szoboslaija, loše je reagirao Neto i loptu odbio taman pod Jotine noge. Tako je Liverpool ugrabio svoju prvu ovosezonsku pobjedu, već 20 sezona zaredom je slavio na otvaranju sezone, barem što se tiče utakmica na Anfieldu.

