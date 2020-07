Koja je ovo godina? Izgleda da se Tyson doista vraća, a suparnik bi mu trebao biti Roy Jones Jr.

Aktualna 2020. godina već nam je donijela svakakve ludosti, a eto nam još jedne koja će nas učiniti nostalgičnima.

O povratku Mikea Tysona već se dulje vrijeme govori. Iako je svima jasno da bi njegovo ponovno stupanje u ring definitivno bilo revijalnog karaktera, mnogi se nadaju kako će konkretne vijesti o organiziranju boksačkog događaja s Tysonom u glavnoj ulozi osvanuti što brže.

Ako ste među takvima, možda vam se i posrećilo.

Kevin Iole, boksački insider Yahoo! Sportsa, tvrdi kako se Tyson doista vraća u ring i to u egzibicijskom meču s većim rukavicama i zaštitom za glavu koji bi trebao potrajati osam rundi, a na undercardu bismo trebali svjedočiti i dvobojima između MMA boraca i boksača. Sve bi se valjalo održati u Kaliforniji (spominje se 12. rujna), a ono što je posebno zanimljivo jest ime i prezime suparnika.

Nije Evander Holyfield. Radi se, kako piše Iole, o Royu Jonesu mlađem.

Big news: @MikeTyson is coming back. He will fight @RealRoyJonesJr in an eight-round exhibition match. Heard there will be boxer vs MMA fighters on undercard. Looks like it will be in Cali. Don't have the date yet.

— Kevin Iole (@KevinI) July 23, 2020