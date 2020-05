Koliki je radni vijek trenera? Svjetski prosjek je 41 utakmica, a u Hrvatskoj najčešće mijenja Istra

Nogometni treneri prosječno traju 40,6 utakmica, izračunao je CIES u svom posljednjem objavljenom istraživanju provedenom na uzorku od 766 klubova koji su se natjecali u 84 nacionalna prvenstva u razdoblju od siječnja 2015. do prosinca prošle godine.

U računicu je izvor uvrstio lige za koje su mu bili dostupni podaci za barem polovicu aktivnosti klubova u navedenom razdoblju, a koji su tijekom njega cijelo vrijeme imali prvoligaški status. Također, uvršteni su treneri koji su trajali minimalno tri utakmice.

Prema izračunima ovog instituta za nogometna istraživanja, najnesigurniji su oni koji vode bolivijske klubove, a najmirniji u švedskim. Bolivijski prosjek od 9,1 trenera po klubu uvelike ʻpomažuʼ zbivanja u klubovima kao što su Real Potosí koji ih je imao 20 u navedenom razdoblju, a iznad prosjeka lige su i Oriente Petrolero (14), Nacional Potosí (12) i San José (11).

New @CIES_Football Weekly Post ranks 84 top divisions worldwide according to the number of coaches per team from 2015 to 2019! Bolivia 🇧🇴 ahead of two Northern African nations 🇹🇳 🇩🇿 😵 Full data ➡️ https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/ctggX6GR2r

