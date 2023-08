Koliko je Brighton produktivan? Pa, već je 13 puta zabio tri ili više golova pod De Zerbijem

U tom su razdoblju Galebovi uvalili sva četiri pogotka — prvi je na fenomenalan način postigao Kaoru Mitoma pa je onda u prvoj minuti nastavka asistirao Pervisu Estupiñánu za 2-0, a Brighton je u sljedećih devet minuta zabio još dva zgoditka i potpuno posramio Wolvese. Oba je puta strijelac bio Solly March na asistenciju Julia Encisa, a počasni pogodak za domaće uvalio je Hee-chan Hwang u 61..

Navikli smo na ovako raspoloženi Brighton, ali njihova efikasnost na nevjerojatnoj je razini. Naime, De Zerbi je dosad vodio 34 utakmice u Premier ligi, a njegovi momci zabili su tri ili više gola u čak 13 slučajeva.

Također, Brighton je u tri De Zerbijeve utakmice protiv Wolvesa zabio ukupno 13 golova.

Since Roberto De Zerbi took charge, Brighton have scored more Premier League goals vs. Wolves than any team has managed against a specific opponent.

— Squawka (@Squawka) August 19, 2023