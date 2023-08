Koliko je Haalandu trebalo za prvi gol u novoj sezoni Premier lige? 185 sekundi i jedan dodir

Svi znamo da Erlingu ne treba puno. Zna to i Vincent Kompany, znaju to i njegovi igrači, ali ipak nisu uspjeli napraviti ništa kada je, na samom početku četvrte minute utakmice na Turf Mooru, Rodri nabacio iz glavom u petarac nakon jednog udarca iz kuta, a Haaland iz svojeg prvog dodira na utakmici, u njezinoj 185. sekundi, opalio i pospremio loptu u mrežu Jamesa Trafforda.

Lakoća kojom Haaland zabija golove čini nam se već i pomalo grotesknom, ali to je jednostavno njegova nevjerojatna kvaliteta. Kao da u svakoj utakmici postavi izazov sam sebi da u što manje dodira zabije što više golova pa je u 36. minuti, iz svojeg 10. dodira na susretu, poentirao za 2-0. U trenucima objavljivanja ove vijesti tek je poluvrijeme pa ne možemo garantirati da je na tome večeras i stao…

Erling Haaland has now scored a brace in GW1 in his last four seasons:

◉ 20/21: ⚽️⚽️ vs. Gladbach

◉ 21/22: ⚽️⚽️ vs. Frankfurt

◉ 22/23: ⚽️⚽️ vs. West Ham

◉ 23/24: ⚽️⚽️ vs. Burnley

Starting as he means to go on… 🤖 pic.twitter.com/kX7Z4QBdZx

— Squawka Live (@Squawka_Live) August 11, 2023