Koliko je ovo jadno? Valencia je prije utakmice s Leganésom otpisala trojicu za sljedeću sezonu

U posljednje vrijeme i nekako bez iznimke sve vijesti koje pristižu iz Valencije ostavljaju loš dojam i gorak okus u ustima. Svakako ako ste navijač tog kluba, a katkad i ako ste njegov igrač.

Kako klubom vlada singapurski tajkun i njegov vlasnik Peter Lim nepotrebno je podsjećati, no spomenut ćemo onu posljednju epizodu čuđenja njegove kćeri Kim koja će potvrditi gdje je u vlasničkim glavama mjesto navijačima, a onda i, očito, isti modus operandi preliti i na odnos s igračima.

ʻNeki Valencijini navijači grde i psuju moju obitelj i mene. Zar ne shvaćaju? Klub je naš i možemo s njim raditi što nas volja i nitko nema prava ništa rećiʼ.

A tako se u klubu i radi.

Ne vjerujete? Pitajte ih samo što o tome misle kapetan Dani Parejo, koji je u klubu od 2011., Francis Coquelin i Geoffrey Kondogbia.

WOW. Before Valencia lost to a 10-man Leganés side on Sunday, Valencia officials called the agents of captain Dani Parejo, Geoffrey Kondogbia and Francis Coquelin to tell them they will not return next season.

Peter Lim is driving this club into hell. https://t.co/1b1MSFpCyV

— Zach Lowy (@ZachLowy) July 14, 2020