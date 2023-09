Komandant Data: Ivan Bebek bit će VAR sudac utakmice Feyenoord – Celtic u Ligi prvaka

Ivan Bebek na kraju prošle sezone završio je svoju sudačku karijeru, ali samo onu glavnog djelitelja pravde na utakmicama. Iskusni hrvatski arbitar oprostio se u zadnjem kolu na susretu Dinama i Gorice (4-1), a onda se posvetio novoj ulozi — onoj VAR suca u HNL-u.

Tu funkciju obavlja već neko vrijeme pa je tako sjedio i u VAR sobi tijekom nedavnog ogleda Osijeka i Dinama na Opus Areni koji je izazvao poprilične kontroverze zbog dva kaznena udarca suđenih gostima koji su uslijedili upravo nakon konzultacija s videosustavom.

Šef hrvatskih sudaca Bruno Marić dao je do znanja da odluke koje su Modre na kraju dovele do pobjede za njega nisu sporne, a Bebek je opet postao kontroverzna ličnost za one koji ga od ranije nisu voljeli zbog nekih prijašnjih procjena.

Kako bilo, Bebek je očito provjereno ime za UEFA-u koja ga je delegirala za sutrašnju utakmicu Lige prvaka. Naime, susret između Feyenoorda i Celtica otišao je glavnom sucu Irfanu Peljti iz Bosne i Hercegovine kojemu će asistirati njegovi sunarodnjaci Senad Ibrisimbegović i Davor Beljo, a četvrti sudac bit će Miloš Gigović. Međutim, u VAR sobi sjedit će Bebek koji će rukovoditi tim sustavom, a asistirat će mu Turčin Alper Ulusoy.

Eto, kad Hrvatska nema glavnog suca na terenima Lige prvaka, ima ga za VAR-om; Bebek uspravno stoji za konzolom kormilara…