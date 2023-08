Komentatore oblio hladan znoj: Osijek je predstavio novo pojačanje, Stjopu Mkrtčjana

Već se neko vrijeme pisalo o tome kako je Osijek potpisao standardnog armenskog reprezentativca prilično zapetljanog prezimena — Stjopa Mkrtčjan pristigao je iz Ararat-Armenije na jednogodišnju posudbu, a danas je i službeno predstavljen na Pampasu.

Radi se o centralnom braniču za kojeg Osječani imaju i opciju otkupa, a njegov potpis definitivno će smanjiti prosječnu starost svlačionice jer mu je tek 20 godina. Prošle sezone Mkrtčjan je igrao za BKMA iz Erevana, a ukupno je upisao 40 službenih nastupa za klub uz tri pogotka.

Ipak, Bijelo-plavi kao njegovu najjaču referencu ističu činjenicu da se radi o igraču koji je dosad odigrao 10 utakmica za seniorsku reprezentaciju, a bio je redovan sudionik svih utakmica Armenije u aktualnoj kvalifikacijskoj skupini za Euro 2024 u kojoj se nalazi i Hrvatska. Mkrtčjan će odmah ući u konkurenciju za momčad budući da je dosad samostalno trenirao u Osijeku, čekajući svoju vizu.

“Hrvatski nogomet ima vrlo visoki rejting, naravno prvenstveno zahvaljujući sjajnim rezultatima vaše reprezentacije”, kazao je 20-godišnji Stjopa na predstavljanju, a njegove izjave prenose službene klupske stranice. “No, malo sam se upoznao i sa HNL-om i vidio da se tu igra jako dobar nogomet. To znači da je ovo i za mene lijepa prilika da se dokažem i ispunim i svoja i klupska očekivanja. Nestrpljivo sam čekao na dolazak, sada sam ovdje i nadam se kako ću brzo debitirati za Osijek. Želim potvrditi ono što su sportski direktor Kulešević i trener Tomas prepoznali u meni i zbog čega su me odlučili dovesti. Vjerujem da ću se brzo na sve priviknuti, a najvažnije je da od početka krenemo pobjeđivati.”

Armenski stoper, Styopa Mkrtchyan, novi je igrač NK Osijek! 🤝Styopa, dobro nam došao! ⚪️🔵 Posted by NK Osijek on Friday, July 21, 2023

Svoj komentar dao je i Ivica Kulešević:

“On ima 20 godina, a već je A reprezentativac i to sa statusom startera”, ponovio je nekadašnji trener Bijelo-plavih. “To nas je zagolicalo, počeli smo ga intenzivnije pratiti i odlučili da bi ga bilo dobro dovesti. Sada je to posudba, s povoljnim uvjetima otkupa, tako da vjerujemo da će to za nas biti dobar posao. Mlad je, perspektivan, uz to još i ljevak, neupitno razvojan i perspektivan, vrlo i komunikativan, tako da vjerujem da će se odmah bez problema uklopiti u momčad. Više sam puta razgovarao s njim, imao je i nekoliko ponuda iz drugih zemalja, ali mu je Hrvatska jako privlačna i zbog velikih uspjeha naše reprezentacije, ali i zbog naše prekrasne Opus Arene. Posebno bih napomenuo da je Stjopa pokazao veliku želju priključiti nam se što prije, no imali smo određenih poteškoća s dobivanjem vize, pa je sve potrajalo nešto duže. No, i to je sada iza nas.”

Dakle, prepreka više nema, a vidjet ćemo hoće li Tomas dati povjerenje Mkrtčjanu već u prvom kolu i otvorenju Opus Arene protiv Slaven Belupa. Osim Armenca, Osijek je u aktualnom prijelaznom roku dosad doveo i Petra Pušića, Oleksandra Drambajeva, Renana Guedesa i Stefanosa Evangeloua.