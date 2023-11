Kompanjoni iz Kampanije: Napoli je odnio pobjedu u regionalnom dvoboju u Salernu

23-godišnji napadač uskočio je u startnu rolu nakon ozljede Victora Osimhena i to je učinio sjajno. Zabio je u zadnje tri utakmice, protiv Uniona, Milana i sada, a ima i asistenciju protiv Verone. Također, s tri gola u Serie A već je nadmašio svoj prošlosezonski učinak.

Raspadori had to step up with Osimhen being injured and he has…BIG TIME 🔵🇮🇹

🅰️ Vs Verona

⚽️ Vs Union Berlin

⚽️ Vs Milan

⚽️ Vs Salernitana

Both Napoli and the Azzurri have played better with him on the pitch 👏 pic.twitter.com/o5W2lnJJdh

— Italian Football TV (@IFTVofficial) November 4, 2023