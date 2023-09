Konačno će dočekati utrku u Kini: Alfa Romeo potvrdio Zhoua Guanyua za sljedeću sezonu

One of our own. ♥️

A special message for you, from @ZhouGuanyu24. #F1 pic.twitter.com/Gwgv1lAW7t

— Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeostake) September 14, 2023

Novi ugovor značit će da će Zhou konačno nastupiti i na svojoj domaćoj utrci; VN Kine zbog pandemije nije bila na kalendaru od 2019., ali se sljedeće godine vraća.

“Ponosan sam što sam dio ove momčadi i zahvalan na podršci. Ovo je sjajan osjećaj. Radio sam naporno od prvoga dana i ostao motiviran. Imam sjajan odnos s Valtterijem, radimo zajedno ne bi li momčad gurnuli u pravom smjeru”, rekao je kineski vozač nakon potpisa ugovora.