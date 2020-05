Konzole se gase, a motori ponovno pale: NASCAR sezonu nastavlja već sredinom svibnja

Sredinom ožujka, uz samo četiri utrke od planiranih 36, NASCAR je, kao i sve ostale američke organizacije, suspendirao sezonu. Kao prilično uspješna privremena zamjena za pravu stvar pokazale su se virtualne utrke, ali gubici od TV prava i sponzorstva svejedno su bili preveliki.

Stoga ne čudi da je baš NASCAR danas postao druga velika američka sportska organizacija (nakon UFC-a) koja je objavila kada se sezona nastavlja. U ovom slučaju, prilično brzo.

NEWS: NASCAR Cup Series racing returns on May 17 at @TooToughToTame.

Details: https://t.co/NgkyOaamlE pic.twitter.com/imnwjMOgqw

