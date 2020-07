Korak do Wembleyja: Onomah je sjajnom partijom donio Fulhamu pobjedu nad Cardiffom

Fulham je na korak do Wembleyja i finala doigravanja za povratak u Premier ligu…

Londonska momčad je jučer u Walesu pobijedila Cardiff s 2-0 i napravila više od pola posla, a sve uglavnom zahvaljujući jednom čovjeku.

Josh Onomah, nekadašnji Tottenhamov junior, imao je sezonu u dva dijela; u prvoj polovici je bilo prosječan, upadao i ispadao iz prve postave, a krajem veljače je prošao operaciju koljena nakon koje se oporavljao sve do kraja lipnja.

⭐️ Man of the Match, @FulhamFC’s Josh Onomah

60 touches

Completed 32/37 passes

3 chances created

2 shots, both on target

4th goal this season, 3rd in July pic.twitter.com/pMHSDAIRAH

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) July 27, 2020