Korak prema nastavku sezone: engleski klubovi izglasali su popuštanje mjera na trenizima

Klubovi koji se natječu u engleskoj Premier ligi izglasali su danas povratak treninzima s kontaktom što organizator natjecanja definira kao novi korak na putu povratka ka nastavku sezone. Jednom kad će zdravstvena situacija u zemlji to omogućiti.

Odluka je bila jednoglasna.

Premier League Shareholders today voted unanimously to resume contact training, marking another step towards restarting the Premier League season, when safe to do so

Full statement: https://t.co/mZmkUHoStp pic.twitter.com/E90KCAIgH4

— Premier League (@premierleague) May 27, 2020