Korak unatrag u planiranju kraja sezone? EFL treba 66.000 testova za koronu za nastavak liga

Čak 66,000 testova kojima bi se provjeravalo širenje zaraze koronavirusom bit će potrebno u engleskom nogometu za završetak sezone i to makne li se iz računice Premier liga. Navodi to The Telegraph ujedno pišući da ovim saznanjem raste strah od mogućeg preuranjenog završetka natjecanja.

Problem s kojim se suočava EFL je jasan.

Potrebno je odigrati još 326 utakmica da bi Championship, League One i League Two bili privedeni kraju. Detaljnjije, Championship je zaustavljen sa 108 neodigranih utakmica, League One kad ih je trebalo odigrati još 106, a šest više preostalo ih je klubovima koji se natječu u League Two.

Exclusive | EFL will need to carry out 66,000 coronavirus tests to complete season | @JBurtTelegraph and @JPercyTelegraph https://t.co/gEwVCH685R — Telegraph Football (@TeleFootball) April 30, 2020

Na jučer održanom sastanku vodstva natjecanja govorilo se o testiranjima uključenih u odigravanje utakmica i broj od 66.000 tisuća pokazao se kao potreban da bi se to dogodilo. E sad, koliko god nogomet bio poželjan, jasno je da nije baš realno očekivati da se tolika količina testova u zemlji koja broji više od 26.000 preminulih od zaraze koronavirusom — a tim brojem zauzima drugo mjesto u poretku europskih država s brojem žrtava — proslijedi za potrebe odigravanja utakmica.

Izvor piše da bi to bila PR katastrofa za EFL te da takvo što publika ne bi prihvatila. A to pitanje otvara ono sljedeće, o sustavu natjecanja, promocijama u više i padovima u niže razrede engleskog nogometa. Govorilo se i o tome. Nije još definirano, ali spominjalo se da će klubovi koji su zaslužili promociju nju i ostvariti, a da ispadanja ne bi bilo…