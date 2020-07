Korona je učinila svoje: Wigan proglasio stečaj, prijeti mu oduzimanje 12 bodova

Wigan Athletic prije sedam godina osvojio je FA kup nakon što je na Wembleyju pobijedio Manchester City, sljedeće sezone igrao je Europsku ligu, a danas…

Danas-sutra bi se, teoretski, mogao i ugasiti.

Zbog velikih financijskih problema u koje je upao tijekom epidemije koronavirusa, Wigan je proglasio stečaj i tako tehnički postao prvi engleski klub koji se zbog aktualne pandemije našao u takvoj situaciji.

Wigan Athletic have been placed into administration, with administrators saying buyers are being "urgently" sought to save the club.

— Sky Sports (@SkySports) July 1, 2020