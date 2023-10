Kovačićevi startovi protiv Arsenala još su tema u Engleskoj: ‘Ima sreće što je izbjegao isključenje’

Derbi vrha Premier lige između Manchester Cityja i Arsenala već je apsolviran i krenula nam je reprezentativna stanka, a pedantni Englezi i dalje razglabaju o sudačkim odlukama. U fokusu je ovaj put Mateo Kovačić koji je u očima javnosti dosta jasno trebao dobiti crveni karton na tom susretu.

Hrvatski reprezentativac, koji se sada već sprema za susret s Turskom, dosta je ružno ‘pokupio’ Martina Ødegaarda te je za to dobio tek žuti karton. Javnost zanima zašto Kovačić nije dobio direktno isključenje i zašto VAR nije reagirao da ispravi odluku Michaela Olivera.

Stiglo je objašnjenje da Oliverova odluka nije jasna i očigledna pogreška, ali javio se Howard Webb. Bivši sudac i trenutni predsjednik engleskog udruženja sudaca smatra da je Kovačić kod te odluke imao dosta sreće.

“Želimo biti konzistentni koliko možemo kroz sve utakmice, isto se nositi s istim situacijama svaki tjedan”, kazao je u emsiji posvećenoj suđenju. “No, situacije variraju i to prihvaćamo. Ovo je očito bio ružan start. Dosta sam uvjeren da bi provjera bila dosta jasna i rutinska da je pokazan crveni karton. No, nije to pokazao, već mu je dao žuti.”

Neki govore da engleski suci ne poštuju kriterij jer za sličan start Chelseajev Malo Gusto dobio je crveni protiv Aston Ville.

“Mislim da postoji koja razlika u odnosu na tu situaciju. Kovačić ulazi u start s desnom nogom, a još ima neke težine na lijevoj dok ulazi. Desna peta udara u tlo i kontakt je malo više sa strane u odnosu na Gustov. Vrlo male razlike tu navode VAR da smatra kako žuti karton nije jasna i očigledna pogreška.”

Nekoliko minuta kasnije Kovačić je sa žutim kartonom uletio i u Declana Ricea, a tu nije dobio nikakvu opomenu pa možemo reći da je dvaput izbjegao isključenje.

“Oliver nije htio imati negativan utjecaj na utakmicu pretjeranom reakcijom. No, mislim da je igrač imao dosta sreće što je ostao na terenu. Sudac, jedan od naših najboljih i jedan od najboljih na svijetu, će sigurno ovo pregledati”, rekao je Webb.

Kova je tako prošao ‘lišo’, a Arsenal neće previše žaliti jer na kraju je ipak slavio u tom susretu…