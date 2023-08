Kraj ere: Léon Marchand osvojio je zlato na 400 mješovito i oborio zadnji Phelpsov svjetski rekord

Napokon su u Fukuoki na Svjetskom prvenstvu u vodenim sportovima krenula i plivačka natjecanja, a već prvog dana vidjeli smo nekoliko fantastičnih rezultata. Prije svega, treba pohvaliti hrvatsku predstavnicu Aminu Kajtaz, koja je u dva navrata obarala nacionalni rekord u utrci na 100 metara leptirovim stilom. U polufinalu je tu dionicu otplivala za 58,49 sekundi, što joj je na kraju bilo dovoljno za 15. mjesto.

No, glavna je priča dana francuski plivač Léon Marchand, koji se na svojem tek drugom velikom seniorskom natjecanju upisao u povijesne knjige. Očekivano je ovaj 21-godišnjak trijumfirao u utrci na 400 metara mješovitim stilom, no ostvario je ono što se također donekle najavljivalo, iako ne s tolikom sigurnošću kao titula svjetskog prvaka.

On je, naime, do zlatnog odličja i obrane lanjskog naslova na svjetskoj smotri u Budimpešti došao u vremenu od 4:02.50, čime je za gotovo sekundu i pol nadmašio dosadašnji svjetski rekord legendarnog Michaela Phelpsa. Stajao je taj Amerikančev rezultat gotovo punih 15 godina, odnosno od Olimpijskih igara u Pekingu 2008., a ujedno je to bio i posljednji Phelpsov svjetski rekord u pojedinačnoj konkurenciji.

🥇WORLD RECORD🥇 🇫🇷Léon Marchand swims to a gold medal in the 400m individual medley. Marchand's 4:02.50 is a world record, surpassing Michael Phelps. Phelps stands in approval.#Fukuoka23 | #AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/BAYndygbxn — Lukas Weese (@Weesesports) July 23, 2023

Phelpsu tako ostaju samo svjetski rekordi u štafetama, i to onih u disciplinama 4 x 100 te 4 x 200 metara slobodnim stilom, također postavljenih krajem 2000-ih. Marchand je do ovog fantastičnog ostvarenja prije svega došao sjajnom i dominantnom dionicom na 100 metara prsnim stilom, gdje se podosta odvojio od prvog pratitelja i srebrnog Carson Fostera, također iz Sjedinjenih Američkih Država.