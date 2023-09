Kraj je rujna, a Kramarić je već zabio svoj osmi gol u sezoni. Opet je bio veoma precizan s bijele točke

There are certain things you can bank on in life.

Andrej from the spot is one of them.

| 34' | 🔵 1-1 🟡 | #TSGBVB | pic.twitter.com/Qd4tOxPo4R

— TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) September 29, 2023

Nastavio je tako ovaj hrvatski reprezentativac svoju sjajnu seriju na startu nove sezone, ovo mu je već osmi pogodak, ako računamo sva klupska natjecanja i nastupe za Hrvatsku. Preciznije, strijelac je bio u svakoj od proteklih pet utakmica, odnosno put do suparničke mreže pronašao je u čak sedam od svojih devet ovosezonskih nastupa u Hoffenheimovom te reprezentativnom dresu.

No, Borussia je i uz to svejedno upisala četvrtu bundesligašku pobjedu, jer je prije Kramarića zabio Niclas Füllkrug, a nakon njega i Marco Reus. U 71. minuti pojavila se nada za Hoffenheim, gostujući branič Ramy Bensebaini tad je isključen, no do kraja utakmice čak je Julian Ryerson dodatno potvrdio Borussijinu pobjedu, pa su Kramarić i suigrači prvi put od uvodnog kola doživjeli poraženi u ligi.