Krakata gospoda: Chet ispisao povijest protiv Dubsa, Wemby ostvario osam blokada

Holmgren nije bio najraspoloženiji pojedinac u svojoj ekipi — Shai Gilgeous-Alexander uvalio je 40 poena — ali ipak je ostvario brojke koje nijedan rookie prije njega nije uspio ostvariti. Utakmicu je završio s 36 poena, 10 skokova, pet asistencija, dvije ukradene lopte i dvije trice. Najveću ‘pobjedu’ protiv Cheta ubilježio je Dario Šarić koji ga je u drugoj četvrtini uspio okrenuti ispod koša i poentirati preko njega. Šiši je utakmicu završio sa šest poena i devet skokova.

