Kralj Arthur za Juveovim okruglim stolom: Barça je dogovorila prodaju svog brazilskog veznjaka

Grom iz vedra neba?

Je li riječ samo o servisiranju financijskih knjiga, dijelu dogovora koji će uključiti odlazak Miralema Pjanića na Camp Nou ili nećem trećem, nismo sigurni…

Da ne duljimo: Juventus je s Barcelonom dogovorio transfer Arthura Mela za 80 milijuna eura.

Sky Sports piše kako njegov izvor navodi da je Maurizio Sarri odabrao Brazilca kao nogometaša oko kojeg će izgraditi novi Juveov vezni red, na sličan način na koji je bazirao sve oko Jorginha u Napoliju i Chelseaju.

BREAKING: Juventus have agreed a £72.5m fee with Barcelona to sign Arthur.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 23, 2020